Mosbach. (brw) Die siebenjährige Edith ist voll fixiert auf das Gesicht ihrer Mutter. Die Familie hat gerade erfahren, dass die Mutter nicht mit ihnen kommen darf. Denn diese ist "Arierin", der Vater als Jude und die beiden Töchter als Mischlinge ersten Grades werden nach Theresienstadt deportiert. Edith hält die Hand ihrer Mutter und versucht, sich das Gesicht ihrer Mutter einzuprägen. Gebannt lauschten die zahlreichen jungen Zuhörer des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums diesen Schilderungen, Erinnerungen, dem, was einst Edith Erbrichs Leben war.

Seit 20 Jahren reist Edith Erbrich durch Deutschland, um Menschen die Gräueltaten des Holocaust zu schildern, die sie selbst erlebt hat. Im KZ Theresienstadt war sie vom 14. Februar 1945 bis zum 8. Mai 1945 interniert, mit knapp sieben Jahren.

Zu der Veranstaltung am NKG hatten sich so viele Schülerinnen und Schüler angemeldet, dass man in den Musiksaal ausweichen musste. Um ihren Teil dazu beizutragen, damit sich dieser Teil der Geschichte nicht wiederholt, hat Erbrich ihre Biografie geschrieben, unternimmt Reisen und redet über den Holocaust. Insgesamt wird die Holocaust-Überlebende noch in fünf weiteren Schulen im Neckar-Odenwald-Kreis unterwegs sein. Ein höchst bemerkenswertes Pensum für die 85-Jährige, die während der Veranstaltung im Interview mit Thomas Altmeyer vom Studienkreis Deutscher Widerstand 1933-1945 über die lange zurückliegenden Erlebnisse sprach.

Erbrich ist in Frankfurt am Main aufgewachsen. Die jüdischen Einwohner wurden massiv verfolgt, und zwar lange bevor in Berlin die Repressalien einsetzten. Die Familien in sogenannten Mischehen, wie Erbrich einer entstammte, wurden zunächst verschont. Ihre Lage war jedoch bedrohlich und die Flucht blieb ihnen verwehrt.

Erbrich schilderte den mühsamen Alltag in diesen Zeiten. Damals lebte ihre Familie in einer Seitenstraße der Frankfurter Zeil. Der Familie war es verboten, bei Bombenalarm den Luftschutzbunker aufzusuchen oder in die Schule zu gehen. Einmal wurden sie ausgebombt. Danach kamen die Familienmitglieder in ein Auffanglager, in dem alle erkrankten. Doch im Februar 1945, da war Auschwitz schon befreit, wurden auch der Vater und die beiden Töchter in einen der gefürchteten Transporte in Richtung Theresienstadt gepfercht. Die christliche Mutter wollte freiwillig mit, was ihr aber verwehrt wurde. Eines der stärksten Bilder, dass sich im Gedächtnis der kleinen Edith bis heute eingebrannt hatte, war, wie sie ihre Mutter weinen sah, als andere Menschen sie noch einmal hochhoben.

Die 85-Jährige erinnert sich noch an den großen Raum im ...