Höpfingen/Mudau. (RNZ) Die erste Pflegejobmesse im Neckar-Odenwald-Kreis, die dieser Tage in der Augusta-Bender-Schule Mosbach stattfand, war gut besucht, die Hoffnung der Teilnehmer, damit einen Schritt in Richtung Zukunft und Ausbildung in der Pflege getan zu haben, gab ihnen Mut.

Was die Beweggründe waren, den Weg in die Pflege zu wagen, was die Herausforderungen sind und warum die