Zum vierten Mal in neun Jahren wird ein neuer Hauptamtsleiter gesucht

Die Stellenanzeige sorgte für eine Überraschung: Tobias Münch wechselt nach Stuttgart.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann: Tobias Münch wird Pressereferent im Ministerium von Peter Hauk. Foto: Janek Mayer

Höpfingen. (RNZ) Für eine Überraschung dürfte vor einigen Tagen die Stellenanzeige der Gemeinde Höpfingen gesorgt haben. Gesucht wird – erneut – eine neue Leitung für das Haupt- und Bauamt. Seit 2017 ist es das vierte Mal, dass die Verwaltung einen neuen Hauptamtsleiter finden muss.

Knapp zwei Jahre hatte diese Stelle zuletzt Tobias Münch inne, der als damals 23-Jähriger seinen Dienst

