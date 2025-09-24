Höpfingen. (RNZ) Für eine Überraschung dürfte vor einigen Tagen die Stellenanzeige der Gemeinde Höpfingen gesorgt haben. Gesucht wird – erneut – eine neue Leitung für das Haupt- und Bauamt. Seit 2017 ist es das vierte Mal, dass die Verwaltung einen neuen Hauptamtsleiter finden muss.

Knapp zwei Jahre hatte diese Stelle zuletzt Tobias Münch inne, der als damals 23-Jähriger seinen Dienst