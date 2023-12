Höpfingen. (adb) Im gesegneten Alter von 87 Jahren, aber dennoch unerwartet verstarb am vergangenen Donnerstag Leo Hauk. Als "Ur-Höpfemer" war der Träger der Bürgermedaille in Silber gut bekannt und stets engagiert sowie freundlich zur Stelle, wenn er um Rat gefragt wurde.

Schon in früher Jugend verlor Leo Hauk seinen Vater, der kurz vor Kriegsende gefallen war. Mit seiner Mutter meisterte er die wirtschaftlich beschwerlichen Nachkriegsjahre. Beruflich war er zunächst in der Höpfinger Ziegelei, später bei der Firma Franz Schell und von 1969 bis zum Ruhestand 1999 bei der Hardheimer Maschinenfabrik Gustav Eirich tätig. Privat fühlte er sich im Kreise der Familie mit Ehefrau Irene, als Vater und als Opa besonders wohl.

Dazu kam das Ehrenamt auf breiter Flur: Leo Hauk verstand es als ureigene Bürgerpflicht, sich aktiv in die Ortsgesellschaft mit einzubringen, sein Wissen und seine Kompetenzen zum Wohle aller weiterzugeben. Das tat der "lange Leo", wie er aufgrund seiner Körpergröße und seiner stattlichen Erscheinung gerne genannt wurde, beispielsweise im Heimatverein, um den er sich in seinem mehr als 30-jährigen ehrenamtlichen Schaffen große Verdienste erwarb und dessen Ehrenmitglied er war. Leo Hauk leistete verdienstvolle Arbeit als Wanderwart, fungierte als Pfleger von Kleindenkmalen und Grünstreifen, war Organisator des Sonnwendfeuers, kompetenter Museumsführer und -leiter sowie Hausmeister – er war immer zur Stelle, wenn er um Rat oder Mithilfe gefragt wurde.

2008 schied er dann aus dem Vorstand aus, blieb jedoch jahrelang dem Heimatverein als Museumsführer und Führer bei Wanderungen beim Flugplatzwanderweg erhalten. Gerade bei der Aufarbeitung der Geschichte des ehemaligen Militärflugplatzes auf dem Schlempertshof und der Instandsetzung der Kneippanlage hatte sich Leo Hauk weiterhin für den Heimatverein eingesetzt. Anhand seiner Kenntnisse war er ein wichtiger Zeitzeuge, der im RNZ-Gespräch mehrfach mit wertvollen Informationen zur Ortsgeschichte bereitstand – zuletzt im Februar 2022 im Zusammenhang mit der Kneippanlage.

Ebenso wirkte Leo Hauk als Pfarrgemeinderat von 1990 bis 2000, als Gemeinderat in der Fraktion der Freien Wähler von 1975 bis 1989. In seine Ära als Gemeinderat fallen unter anderem die Schaffung des Schulsportgeländes und die Planungen der Großen Sporthalle und des Familienbads. Der Kolpingsfamilie stand er mehrere Jahre lang als Senior vor. Auch war er dem Kirchenchor St. Ägidius in hohem Maße verbunden: Von 1969 bis 2021 hatte der zwischenzeitlich zum Ehrenmitglied ernannte Leo Hauk den Klangkörper mit seiner vollen Tenorstimme verstärkt und war über viele Jahre hinweg im Vorstand engagiert.

Der Verstorbene erfreute sich großer Beliebtheit. Zu seinem 70. Geburtstag im November 2006 textete der unvergessene Ortschronist und RNZ-Mitarbeiter Josef Hauck: "Er verkörpert eine Persönlichkeit, auf die eine Gemeinde stolz sein kann." Anlässlich Leo Hauks Todes bleibt zu konstatieren, dass Höpfingen um eine verdiente Persönlichkeit ärmer geworden ist und der "lange Leo" als stets freundlicher und offener Zeitgenosse vermisst werden wird.