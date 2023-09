"Höpfemer Quetschefescht" bot buntes Programm

Höpfingen. (adb) In seinem 70. Jahr hat sich das "Höpfemer Quetschefescht" als Fest der Vereine, der Familie und der Freunde präsentiert: Was 1953 eher im Kleinen begann, ist längst zu einem festen Termin im September geworden – nicht nur für echte "Höpfemer". Am Wochenende sorgten das vielseitige Programm, zu weiten Teilen gutes Wetter und ansprechende Aktionen für zahlreiche Besucher und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote