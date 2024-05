Höpfingen. (jam) "An dieser unübersichtlichen Stelle sind Unfälle quasi vorprogrammiert", warnte Gemeinderat Helmut Häfner. Gemeint ist die Einmündung der Straße An den Rübenäckern an der ehemaligen Biogasanlage.

Häfner forderte für die Kreuzung einen Spiegel und eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Bürgermeister Hauk versprach, das Anliegen beim zuständigen Gemeindeverwaltungsverband vorzubringen.

Gefährlich wird es dort, wenn Autofahrer aus Waldstetten kommend über eine Kuppe fahren und dort auf abbiegende Gespanne treffen, die den neuen Grüngutplatz ansteuern oder verlassen.

Noch dazu dürfte das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich steigen, wenn der Maschinenring dort seine neue Zentrale eröffnet – der Bauausschuss gab dafür am Montag grünes Licht.