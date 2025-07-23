Montag, 01. September 2025

Plus Höpfingen

Brandschutz-Ärger, Glasfaser, Windpark und erfreute Biker

Der Gemeinderat beschließt kleinere Investitionen in Schule, Festhalle und Dorfgemeinschaftshaus.

23.07.2025 UPDATE: 23.07.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 54 Sekunden
Die Gemeinde muss Geld in die Hand nehmen, um neue Fluchtwegepläne für die Obst- und Festhalle erstellen zu lassen. Die Ausgabe sorgt für Unmut, weil sich an den Fluchtwegen selbst dadurch voraussichtlich nichts ändert. Foto: Adrian Brosch

Höpfingen. (adb) Alles reine Routine: So lässt sich die Sitzung des Höpfinger Gemeinderats beschreiben, der am Montag letztmals vor der Sommerpause tagte. Prägnanteste Themen waren bauliche Maßnahmen an Obst- und Festhalle, Schule und dem Dorfgemeinschaftshaus.

> Obst- und Festhalle: Hier ging es um eine neue Brandmeldeanlage. "Bei der Brandverhütungsschau wurden einige Mängel

