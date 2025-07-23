Brandschutz-Ärger, Glasfaser, Windpark und erfreute Biker
Der Gemeinderat beschließt kleinere Investitionen in Schule, Festhalle und Dorfgemeinschaftshaus.
Höpfingen. (adb) Alles reine Routine: So lässt sich die Sitzung des Höpfinger Gemeinderats beschreiben, der am Montag letztmals vor der Sommerpause tagte. Prägnanteste Themen waren bauliche Maßnahmen an Obst- und Festhalle, Schule und dem Dorfgemeinschaftshaus.
> Obst- und Festhalle: Hier ging es um eine neue Brandmeldeanlage. "Bei der Brandverhütungsschau wurden einige Mängel
