Höpfingen. (tra) Rund 140 Höpfinger Vodafone-Kunden waren rund 31 Stunden lang offline: Wie Konzernsprecher Volker Petendorf auf Nachfrage der RNZ mitteilte, hatte Vodafone von Montagmorgen um 7.30 Uhr bis Dienstagnachmittag um 14.45 Uhr eine lokale Störung in einem Teil seines Kabelnetzes in Höpfingen. Bei den bis zu 140 Kunden waren Kabel-TV, Internet und Festnetz-Telefonie in diesem Zeitraum gar nicht oder nur teilweise verfügbar.

Ursache sei, so Petendorf, ein Anbindungsfehler auf genau dem unterirdischen Kabelstrang gewesen, über den die 140 Haushalte an das Glasfaserkabelnetz von Vodafone angeschlossen sind. "Ein unterirdischer Kabelstrang stand komplett unter Wasser. Dadurch wurde ein Bauteil beschädigt und dieses musste ausgetauscht werden", erklärt der Vodafone-Sprecher. Die Reparaturarbeiten seien in der Planung und Ausführung sehr aufwändig gewesen, da Tiefbauarbeiten notwendig waren.

"Unser örtlicher Dienstleister bereitete die eigentlichen Reparaturarbeiten seit Bekanntwerden der Störung intensiv vor. Dazu erfolgten am Montagnachmittag die Messungen aller Netzelemente und eine Bestandsaufnahme vor Ort. Anschließend wurde unter Beachtung aller Sicherheitsvorkehrungen das genaue Reparaturkonzept erstellt", so Petendorf.

Am Dienstag wurden die finalen Reparaturarbeiten vor Ort gestartet und auch vollendet. Dabei wurde das defekte Bauteil ausgebaut und durch ein neues Netzelement ersetzt. Anschließend wurde die gesamte Zufuhrstrecke noch neu eingepegelt. Seit Dienstagmittag gegen 14.45 Uhr können die 140 betroffenen Haushalte wieder das Kabel-TV empfangen, das Breitband-Internet nutzen und im Festnetz telefonieren.