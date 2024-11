Hardheim. (jam) Der historische Schlossplatz in Hardheim verwandelt sich vom 29. November bis 1. Dezember in ein festliches Weihnachtsdorf, das Besucherinnen und Besucher jeden Alters verzaubern soll. Bürgermeister Stefan Grimm appelliert an Hardheimer sowie Gäste aus nah und fern, den Weihnachtsmarkt der Erftalgemeinde zu besuchen: "Mit großem Engagement, viel Herzblut und Freude entsteht unser stimmungsvolles Weihnachtsdorf nebst Kunsthandwerkermarkt. Genießen Sie drei Tage voller weihnachtlicher Spezialitäten, handgefertigter Weihnachtsüberraschungen und allerlei Darbietungen und Unterhaltung."

Den Weihnachtsmarkt eröffnet Grimm am Freitag, 29. November, um 18 Uhr offiziell. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnungszeremonie von der Musikkapelle Bretzingen, die den Auftakt in die Adventszeit stimmungsvoll gestaltet. Ein weiterer Höhepunkt am Eröffnungsabend ist der Besuch des Nikolaus und seines treuen Begleiters Knecht Ruprecht, die kleine Geschenke an die Kinder verteilen. "Leuchten wird auch unser neuer XXL-Bilderrahmen für Ihr persönliches Weihnachtsfotoshooting – wenn Sie brav waren, auch mit dem Nikolaus", fügt der Bürgermeister augenzwinkernd hinzu.

An allen drei Tagen lädt die Erftalhalle mit einem umfangreichen Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern ein. Von handgefertigten Weihnachtsdekorationen bis hin zu einzigartigen Geschenken für die Liebsten bieten die Kunsthandwerker alles, was das Herz in der Adventszeit begehrt. Für die kleinen Gäste wird an mehreren Stationen viel geboten: Ein Kinderkarussell dreht seine Runden, und am Stand der Bundeswehr können die Kinder sich in Holzbasteleien ausprobieren.

Am Samstag, 30. November, startet das weihnachtliche Programm bereits um 15 Uhr. Die jungen Musiker der Musikschule Hardheim sowie die Kinder des Kindergartens "Kindervilla Kunterbunt" sorgen mit vorweihnachtlichen Klängen und Tänzen für eine zauberhafte Atmosphäre auf dem Schlossplatz. Am Abend sorgt die Band "Die 3 von der Tanke" mit Weihnachtsklassikern und modernen Weihnachts-Hits für beste Unterhaltung und eine ausgelassene Stimmung.

Der Sonntag, 1. Dezember, hält noch weitere Höhepunkte bereit. Von 13 bis 20 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, durch das Weihnachtsdorf und den Kunsthandwerkermarkt zu schlendern. Für kleine Gäste gibt es die Kinderlesung "Tafiti und die Weihnachtsüberraschung" in der Gemeindebibliothek sowie die Gelegenheit, an einem Adventsfenster kreativ zu werden. Der Schlossplatz lädt zu weiteren musikalischen Highlights ein, wie dem traditionellen Glöckchentanz der Kinder des Kindergartens St. Burkardus Gerichtstetten und dem Auftritt der Jagdhornbläsergruppe "Hubertus Erftal" aus Bretzingen.

Bürgermeister Grimm betont, wie wichtig die gemeinsame Zeit und die festliche Atmosphäre in der Adventszeit sind: "Beim Duft von Glühwein und Gebäck fällt es leicht, in die Adventszeit zu starten und sich bei weihnachtlicher Musik und ausgelassener Stimmung Zeit für Gespräche mit Freunden zu nehmen." Alle Besucher sind willkommen, sich von den festlich geschmückten Ständen, dem vielfältigen Programm und der historischen Kulisse verzaubern zu lassen.

Hardheim freut sich auf ein stimmungsvolles Weihnachtswochenende und wünscht allen Gästen eine besinnliche Adventszeit – ein Ereignis, das die Herzen wärmt und die Vorfreude auf das Fest der Liebe wachsen lässt.

Das Programm

> Freitag, 29. November (18 bis 21 Uhr): 18 bis 19.15 Uhr Eröffnung des Weihnachtsmarkts auf dem Schlossplatz – musikalisch umrahmt von der Musikkapelle Bretzingen; Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Weihnachtsmarkt; 18 bis 21 Uhr Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle, Kinderkarussell auf dem Schlossplatz und Holzbastelarbeiten für Kinder am Stand der Bundeswehr; 19 bis 19.30 Uhr Weihnachtsfotoshooting mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht am beleuchteten Bilderrahmen auf dem Schlossplatz; 20 bis 20.30 Uhr Weihnachtsmelodien mit Saxophonist Stanislav Projdakov vom Musikverein Schweinberg auf dem Schlossplatz.

> Samstag, 30. November (15 bis 21 Uhr): 15 bis 21 Uhr Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle, Kinderkarussell auf dem Schlossplatz und Holzbastelarbeiten für Kinder am Stand der Bundeswehr; 15.45 bis 16.30 Uhr Vorweihnachtliches Musizieren der Querflötengruppe von Simone Werner aus der Musikschule auf dem Schlossplatz; 17.15 bis 17.30 Uhr: Lichtertanz und Sternentanz der Kinder des Gemeindekindergartens "Kindervilla Kunterbunt" auf dem Schlossplatz; 18.30 bis 21 Uhr Weihnachtsklassiker und moderne Weihnachts-Hits von "Die 3 von der Tanke" (Siegfried Buchelt, Sven Buchelt und Sängerin Yvonne) auf dem Schlossplatz.

> Sonntag, 1. Dezember (13 bis 20 Uhr): 13 bis 20 Uhr Kunsthandwerkermarkt in der Erftalhalle, Kinderkarussell auf dem Schlossplatz und Holzbastelarbeiten für Kinder am Stand der Bundeswehr; 14 bis 17.30 Uhr Kaffee und Kuchen sowie Kerzentauchen in der Gemeindebibliothek; 15 Uhr Kinderlesung "Tafiti und die Weihnachtsüberraschung" für Kinder zwischen drei und neun Jahren in der Gemeindebibliothek; 17 Uhr Eröffnung eines Adventsfensters in der Gemeindebibliothek; 13.30 bis 14.15 Uhr und 14.45 bis 15.30 Uhr: Konzert "Kinder musizieren für Kinder" der Musikschule in der Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums; 16 bis 16.30 Uhr Besuch von Nikolaus und Knecht Ruprecht auf dem Weihnachtsmarkt; 16.30 bis 17 Uhr Weihnachtsfotoshooting mit dem Nikolaus und Knecht Ruprecht am beleuchteten Bilderrahmen auf dem Schlossplatz; 17.15 bis 17.30 Uhr Glöckchentanz des Kindergartens St. Burkardus Gerichtstetten auf dem Schlossplatz; 18 bis 18.30 Uhr: Auftritt der Jagdhornbläsergruppe "Hubertus Erftal" aus Bretzingen auf dem Schlossplatz.