Hirschhorn/Oberzent. (pm) Ab kommenden Montag, 12. August, beginnen die Bauarbeiten an der freien Strecke der Landstraße L3119 südlich vom Ortsausgang Unter-Hainbrunn bis zur Einmündung der L3410 Richtung Beerfelden.

Wie Hessen Mobil mitteilte, werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitt eingeteilt. Gestartet wird mit dem rund zwei Kilometer langen Abschnitt ab der Einmündung Richtung Beerfelden bis zum Wolfsgrundweg.

Danach folgt der zweite etwa 300 Meter lange Bauabschnitt vom Wolfsgrundweg bis zur Einmündung Langwiesenweg in Unter-Hainbrunn. Die Bauarbeiten können nur unter Vollsperrung durchgeführt werden und dauern bis voraussichtlich Anfang Oktober an, so Hessen Mobil.

Um die Einschränkungen für die Anlieger möglichst gering zu halten, wurde die Gesamtmaßnahme in vier Bauabschnitte unterteilt. Der Anfang war innerhalb der Ortsdurchfahrt von Ober-Hainbrunn mit zwei Bauabschnitten, in denen nacheinander gearbeitet wird. Nachdem der erste Bauabschnitt zwischen Langwiesenweg und Himmelreichweg bereits abgeschlossen ist, wird aktuell im zweiten Bauabschnitt vom Himmelreichweg bis zur Einmündung Poststraße noch gearbeitet.

Die Umleitung für den Verkehr erfolgt während der gesamten Bauzeit aus Richtung Hirschhorn über die L3410 nach Beerfelden und von dort weiter über die L3120 und die K32 nach Finkenbach zurück zur L 3119 in Richtung Ober-Hainbrunn. Von Ober-Hainbrunn erfolgt die Umleitung in umgekehrter Richtung. Mehr Informationen gibt es unter www.mobil.hessen.de