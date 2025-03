Von Carmen Oesterreich

Hirschhorn. Im Garten gedeiht so viel Gemüse und Obst, dass man es gar nicht alles selbst essen kann, Backwaren sind übrig geblieben oder der Vorrat an Nudeln, Müsli und Konserven ist zu groß geworden? Bevor diese Lebensmittel verderben oder weggeworfen werden, kann man sie jetzt in den neuen Fairteiler-Schrank am Parkplatz neben dem Langbein-Museum