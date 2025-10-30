Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Mögliche Varianten für eine Dachsanierung des Hirschhorner Rathauses wurden in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses erörtert. Bereits in einer vorangegangenen Sitzung hatte ein Mitarbeiter eines Eberbacher Ingenieurbüros verschiedene Möglichkeiten dafür dargestellt. Die SPD-Fraktion hatte zudem einen Antrag