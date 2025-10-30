Undichtes Dach schadet der Bausubstanz des Rathauses
Im Gemeinderat wurde um die Kosten für die Sanierung des Rathausdachs gerungen. Gibt es eine Fläche für neuen Wohnraum?
Von Marcus Deschner
Hirschhorn. Mögliche Varianten für eine Dachsanierung des Hirschhorner Rathauses wurden in der jüngsten Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses erörtert. Bereits in einer vorangegangenen Sitzung hatte ein Mitarbeiter eines Eberbacher Ingenieurbüros verschiedene Möglichkeiten dafür dargestellt. Die SPD-Fraktion hatte zudem einen Antrag