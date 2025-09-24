Teilhaushalt soll die Budget-Überschreitungen ausgleichen
Der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss stimmt den finanziellen Abweichungen einstimmig zu. Die Personalkosten wurden teilweise bei der Planung nicht berücksichtigt.
Von Marcus Deschner
Hirschhorn. Mit Budgetüberschreitungen im Haushaltsjahr 2024 beschäftigte sich der Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss (HFSA) in seiner jüngsten Sitzung und stimmte denen jeweils einmütig zu. Zum einen ging es dabei um das Budget "Personal". Bei der Personalkostenplanung für das Jahr 2024 wurden als Grundlage die Personalkosten aus dem Dezember 2023
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+