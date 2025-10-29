Hirschhorn. (MD) Wohl auch künftig keine Hoffnung auf eine Befreiung von den pauschalen "Abfallgebühren" machen dürfen sich Gewerbetreibende, die im Neckarstädtchen nur wenig oder sogar keinen Müll produzieren. Darin waren sich die Mitglieder des Haupt, Finanz- und Sozialausschusses einig.

Das Thema "Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027" inklusive entsprechender Anpassungen