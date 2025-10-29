Mittwoch, 29. Oktober 2025

Gewerbetreibende müssen weiterhin Abfallgebühren zahlen

Drei Vorschläge zur Neuregelung des Themas wurden dem Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss vorgelegt. Hoher bürokratischer Aufwand für die Gebührenbefreiung.

29.10.2025 UPDATE: 29.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 55 Sekunden

Rathaus in Hirschhorn. Archivfoto: Hüll

Hirschhorn. (MD) Wohl auch künftig keine Hoffnung auf eine Befreiung von den pauschalen "Abfallgebühren" machen dürfen sich Gewerbetreibende, die im Neckarstädtchen nur wenig oder sogar keinen Müll produzieren. Darin waren sich die Mitglieder des Haupt, Finanz- und Sozialausschusses einig.

Das Thema "Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 und 2027" inklusive entsprechender Anpassungen

