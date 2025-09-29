Montag, 29. September 2025

zurück
Plus Hirschhorn

Brücke muss erneuert werden

Die Arbeiten dauern noch bis in den Sommer 2026 an.

29.09.2025 UPDATE: 29.09.2025 04:00 Uhr 31 Sekunden
Brücke über dem Ulfenbach muss wegen der vielen Mängel saniert werden. Foto: privat

Hirschhorn. (pm/red) Die Brücke über dem Ulfenbach, zwischen Langenthal und Hirschhorn, wird ab Mittwoch, 1. Oktober, instandgesetzt. Wie Hessen Mobil mitteilte, soll die Maßnahme bis Sommer 2026 andauern.

Im Zuge der Arbeiten muss die Landesstraße 3105 im Baustellenbereich halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt und auf 30 km/h beschränkt. Die Arbeiten

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.