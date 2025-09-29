Hirschhorn. (pm/red) Die Brücke über dem Ulfenbach, zwischen Langenthal und Hirschhorn, wird ab Mittwoch, 1. Oktober, instandgesetzt. Wie Hessen Mobil mitteilte, soll die Maßnahme bis Sommer 2026 andauern.

Im Zuge der Arbeiten muss die Landesstraße 3105 im Baustellenbereich halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt und auf 30 km/h beschränkt. Die Arbeiten