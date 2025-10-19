Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Sie wurde gewissermaßen aus der Not heraus geboren und hat sich in den vergangenen 75 Jahren prächtig entwickelt: Die Adalbert-Stifter-Straße in Ersheim gibt es nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert. Grund genug, dies und die Geschichte ihrer "Gründer" mit einer noch bis zum 26. Oktober geöffneten Ausstellung in der Mark-Twain-Stube zu