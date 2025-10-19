Auf der Spur der Ersheimer Geschichte
Die Ausstellung in der Mark-Twain-Stube im Rathaus zeigt historische Pläne, Fotografien und Schriftstücke.
Von Marcus Deschner
Hirschhorn. Sie wurde gewissermaßen aus der Not heraus geboren und hat sich in den vergangenen 75 Jahren prächtig entwickelt: Die Adalbert-Stifter-Straße in Ersheim gibt es nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert. Grund genug, dies und die Geschichte ihrer "Gründer" mit einer noch bis zum 26. Oktober geöffneten Ausstellung in der Mark-Twain-Stube zu