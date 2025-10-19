Sonntag, 19. Oktober 2025

Plus Hirschhorn

Auf der Spur der Ersheimer Geschichte

Die Ausstellung in der Mark-Twain-Stube im Rathaus zeigt historische Pläne, Fotografien und Schriftstücke.

19.10.2025 UPDATE: 19.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 48 Sekunden
Die Karte zeigt, aus welchen Orten im Sudetenland die damaligen Neu-Hirschhorner stammen, darunter auch die Familie Bannert. Weitere Familien heißen Kittel, Günther, Hess, Franke, Lukas, Fröhlich. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Sie wurde gewissermaßen aus der Not heraus geboren und hat sich in den vergangenen 75 Jahren prächtig entwickelt: Die Adalbert-Stifter-Straße in Ersheim gibt es nun schon seit einem Dreivierteljahrhundert. Grund genug, dies und die Geschichte ihrer "Gründer" mit einer noch bis zum 26. Oktober geöffneten Ausstellung in der Mark-Twain-Stube zu

