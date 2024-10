Von Rüdiger Busch

Buchen-Hettingen. Frisch, fromm, fröhlich, frei, so lautet der Leitspruch der Turner. Seit Samstag, seit der imposanten Turnshow des FC Viktoria Hettingen muss er um vier Worte ergänzt werden: gelenkig, gesellig, grazil, grandios! Es war beeindruckend, was die große Turnfamilie des FC – vom Kleinkind bis zum Senior, vom Breitensportler bis zum Leistungssportler – den rund 500 Besuchern in der Turnhalle bot.

Eigentlich hatte die Turnshow 2020 zum 100-jährigen Bestehen stattfinden sollen, was aber Corona verhinderte. Stattdessen wird sie nun als einer der Höhepunkte der 1250-Jahr-Feier in die Hettinger Annalen eingehen. Daran hatten auch der bestens aufgelegte und immer schlagfertige Moderator Ingo Raab und die Stadtkapelle Buchen ihren Anteil, die unter der Leitung von Lisa Helmle den richtigen Ton traf.

Schon der Einmarsch der Gruppen mit mehreren hundert Aktiven war ein echter Hingucker und zeigte die große Bandbreite der Angebote der FC-Turner auf. Vorsitzender Timo Steichler und Spartenleiterin Petra Ries begrüßten die zahlreichen Besucher, darunter viele Ehrengäste aus Kommunalpolitik, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft, ehe Moderator Ingo Raab übernahm und darauf hinwies, dass Woche für Woche 400 Menschen in der Turnabteilung aktiv sind.

Die Geschichte der Hettinger Turner seit der Gründung 1960 durch "Turnvater Rudi" wurde in einer kurzen Gesprächsrunde mit den bisherigen Spartenleitern Rudi Knühl, Klaus Müller, Marco Michel und Petra Ries skizziert. "Ich freue mich wie ein Schneekönig, wenn ich sehe, was aus unserer Idee geworden ist und wie viele Menschen heute bei unseren Turnern aktiv sind", sagte der 89-jährige Knühl. "Es war uns immer ein großes Anliegen, neben dem Leistungssport auch den Breitensport zu fördern", ergänzte Klaus Müller.

Nach diesem Blick in die Vergangenheit wurde in den folgenden knapp drei Stunden deutlich, dass der Turnabteilung angesichts der großen Zahl an talentierten Nachwuchskräften auch vor der Zukunft nicht bange sein muss. Von den Kleinsten, die beim Mutter-Vater-Kind-Turnen erste Bewegungserfahrungen sammeln, bis zu den Kunstturnern, die mit ihren gestählten Leibern und atemberaubender Akrobatik beeindruckten, war alles dabei.

Die hohe Konstanz bei den Verantwortlichen und die gelebte Gemeinschaft identifizierte Jugendleiter Michael Schmelcher in einer zweiten Gesprächsrunde als das Erfolgsrezept der Turner. Schulleiter Jochen Schwab vom Kooperationspartner Burghardt-Gymnasium Buchen und Bürgermeister Roland Burger würdigten dabei im Gespräch mit Schmelcher und Ingo Raab die Leistungen der Hettinger Turner, für die es im weiteren Verlauf des Abends bis zum großen Finale noch ganz viel Applaus vom Publikum gab und die beim anschließenden geselligen Beisammensein im Foyer noch viel Gesprächsstoff lieferten.

Da wunderte es nicht, dass sich Klaus Müllers im Vorfeld geäußerter Wunsch erfüllte und die Besucher am Ende sagen konnten: "Bei den Heddemer Torner, do is halt schö!"

Folgende Gruppen traten auf

> Mutter-Vater-Kind-Turnen (Übungsleiterin Nina Kirchgeßner, Helferin Kristina Schmidt)

> Kinderturnen (Übungsleiterin Larissa Matusch)

> Einsteigergruppe Jungen (Übungsleiterin Verena Schmelcher, Helfer Maria Scharlinger, Tanja Boch, Liane Mohr, Verena Seefelder und Markus Gebele)

> Einsteigergruppe Mädchen (Übungsleiterin Verena Schmelcher, Helferinnen Maria Scharlinger und Sophia Neuhäuser)

> Schülergruppe Jungen (Übungsleiter Gunter Erg, Helfer Sebastian Wiese, Elias und Jonas Erg, Thies Scheurich, Klara und Michael Schmelcher)

> Freizeitsportler (Übungsleiter Jochen Knühl, Helfer Jürgen Leis und Michael Schmelcher)

> Jugendleistungsgruppe (Übungsleiter Dirk Michel, Helfer Marco Michel, Tanja Boch, Patricia Steinbach, Ingo Schell und Michael Schmelcher)

> Jugendturnerinnen (Übungsleiterin Marianne Scheurich, Helferinnen Verena Schmelcher, Petra Ries und Karen Seefelder)

> Kunstturner (Übungsleiter David Dittrich, Helfer Pascal Briem, Lukas Schmidt, Tobias, Christoph und Michael Schmelcher)

> Nur beim Einzug dabei: "Stay Fit" (Übungsleiterin Jaqueline Hutter, Helferin Angelina Müller), "Top Fit" (Übungsleiterin Birgit Mackert, Helferin Regina Müller), Damenturnen (Übungsleiterin Birgit Mackert, Helferin Regina Müller), Jazzgymnastik (Übungsleiterin Roswitha Hajek, Helferinnen Christiane Holderbach und Ria Bopp), Gymnastiktreff (Übungsleiterin Gertrud Gramlich-Makosch), AH-Turner (Übungsleiter Klaus Müller, Helfer Roland Dittrich), Senioren-Turner (Übungsleiter Rudi Knühl, Helfer Emil Kreuter).