Hettingen. (pm) Wegen eines eingebrochenen Kanals beziehungsweise einer Straßenunterspülung in der Alten Buchener Straße muss diese zwischen Ober dem Fahrweg und der Amorbacher Straße voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Strecke Ober dem Fahrweg, Im Weilbaum und Amorbacher Straße und ist ausgeschildert.

Derzeit kann, so die Stadt Buchen in einer Pressemeldung, nicht abgeschätzt werden, wie lange die Verkehrseinschränkung besteht.