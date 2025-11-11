Dienstag, 11. November 2025

zurück
Hettingen

Alte Buchener Straße teilweise gesperrt

Eine Straßenunterspülung machte die Maßnahme notwendig.

11.11.2025 UPDATE: 11.11.2025 18:11 Uhr 14 Sekunden
Foto: rüb

Hettingen. (pm) Wegen eines eingebrochenen Kanals beziehungsweise einer Straßenunterspülung in der Alten Buchener Straße muss diese zwischen Ober dem Fahrweg und der Amorbacher Straße voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Strecke Ober dem Fahrweg, Im Weilbaum und Amorbacher Straße und ist ausgeschildert.

Derzeit kann, so die Stadt Buchen in einer Pressemeldung, nicht abgeschätzt werden, wie lange die Verkehrseinschränkung besteht.

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.