Limbach-Heidersbach. (vn) "Im Kopf ist noch alles in Ordnung", sagte Friedbert Schulz (Foto: vn) lächelnd im Gespräch zu einem Zeitungsbericht, der anlässlich seines 80. Geburtstags in der RNZ erschienen ist. Heute, zehn Jahre später, ist er froh und dankbar, dass dem immer noch so ist. Bei überaus guter Gesundheit und in geistiger Frische feiert der Jubilar heute seinen 90. Geburtstag, und er ist, wenn man seiner Frau Gisela Glauben schenken darf: immer noch schwer auf Achse.

Friedbert Schulz wurde am 20. Juni 1934 in Heidersbach geboren und wuchs dort zusammen mit seinen fünf Brüdern auf. Nach dem Schulbesuch übernahm er die elterliche Landwirtschaft, und als die Einkommenssituation in diesem Bereich bescheidener wurde, arbeitete er bei verschiedenen Unternehmen in der Umgebung. Seine berufliche Heimat fand er schließlich bei der Firma Weber in Heidersbach, für die er 30 Jahre lang tätig war.

Im November 1958 heiratete er seine Ehefrau Gisela. Zusammen haben sie drei Kinder und zwei Enkel, und erst vor wenigen Wochen wurde Urenkelin Malia geboren. Darüber freut sich das Ehepaar Schulz, dem letztes Jahr das seltene Fest der eisernen Hochzeit vergönnt war, sehr.

Der Jubilar war zeitlebens ein Mann des Ehrenamts. Bereits im Alter von 16 Jahren wurde er Mitglied der Abteilungswehr Heidersbach, die er noch heute in der Altersabteilung unterstützt. 1956 trat er dem Musikverein bei, wo er zunächst als Bassist und später dann als Trommler unterwegs war. 1967 schließlich wurde er Mitglied beim VfB Heidersbach. Als der Musikverein im Jahre 1992 einen neuen stellvertretenden Vorsitzenden suchte, erklärte sich der Jubilar bereit, das Amt zu übernehmen. Aus dieser Zusage wurden dann 23 Jahre, in denen er mit viel Herzblut und Engagement wirkte.

Darüber hinaus verschrieb er sein Herz der Kommunalpolitik. Von 1968 bis 2004 war er für die CDU Mitglied im Gemeinde- und/oder Ortschaftsrat. Diese Ehrenämter hat er mittlerweile heruntergefahren. Er nimmt allerdings nach wie vor regen Anteil am örtlichen Vereinsgeschehen und besucht sämtliche Veranstaltungen und Versammlungen, die im Jahreslauf anstehen. Derzeit fungiert er noch als Ortsobmann der Forstbetriebsgemeinschaft Limbach.

Der Tag von Friedbert Schulz beginnt immer um 7.30 Uhr. Da steht er auf, frühstückt und liest die Zeitung. Danach versorgt er seine Hühner und erledigt die routinemäßigen Einkäufe. Im Laufe des Vormittags schaut er in Haus, Hof und Garten nach dem Rechten, denn "da gibt es immer was zu tun". Nach dem Mittagessen folgen der zweite Teil der Zeitungslektüre und eine ausgiebige Mittagsruhe. Am Nachmittag findet man den Jubilar des Öfteren in Wald und Flur. Nicht mehr in erster Linie zum Arbeiten, sondern mehr zum Schauen, denn sein Herz schlägt nach wie vor für die Natur.

Donnerstags liegt der wöchentliche Stammtischbesuch an, und sonntags geht es neben dem wöchentlichen Kirchgang regelmäßig auf den Sportplatz. Egal, ob zu Hause oder auswärts, Friedbert Schulz verpasst kein Spiel des heimischen VfB. "Da ist er bei Wind und Wetter nach wie vor nicht zu halten", erklärt seine Frau Gisela schmunzelnd.

Zum heutigen Ehrentag gratulieren neben der Familie und dem Freundeskreis auch die Einwohnerschaft und die Vereinswelt Heidersbachs. Die RNZ schließt sich den Glückwünschen gerne an!