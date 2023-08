Hardheim/Rukla. (jam/dpa) Beim von Deutschland geführten Nato-Bataillon in Litauen gibt es einen Kommandowechsel: Oberstleutnant Andreas Kirchner, der Kommandeur des Hardheimer Panzerbataillons 363, hat am Mittwoch die Führung der Kampftruppe mit etwa 1600 Soldaten aus mehreren Ländern übernommen. Sie soll künftig die Nato-Ostflanke schützen. Auf dem Militärstützpunkt Rukla löst Kirchner den bisherigen Kommandeur Lars Neitzel ab, wie das litauische Verteidigungsministerium in Vilnius mitteilt. Das baltische EU- und Nato-Land grenzt an die russische Ostseeexklave Kaliningrad sowie an Russlands Verbündeten Belarus.

Kirchner und knapp 300 Soldaten aus der Carl-Schurz-Kaserne waren Ende Juni bei einem Appell auf dem Hardheimer Sportplatz verabschiedet worden. Sie verlegten seitdem zusammen mit 16 Leopard-Kampfpanzern nach Rukla, um dort für glaubhafte Abschreckung zu sorgen. "Wir bereiten uns auch im Rahmen der litauischen Verteidigungsplanung auf den Kampf gegen gepanzerte russische bzw. weißrussische Kräfte vor", hatte Oberstleutnant Kirchner im Juni betont.

Die Kampftruppe war angesichts russischer Drohungen gegen die Ukraine schon vor Kriegsbeginn verstärkt worden. Infolge des russischen Angriffs auf das Nachbarland im Februar vergangenen Jahres beschloss die Nato eine stärkere langfristige Präsenz. Deutschland will dafür eine 4000 Soldaten starke Brigade in Litauen stationieren.