Mittwoch, 01. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim

Stimmt der Preis für den Erfapark?

Wegen der hohen Forderungen sind die Interessenten zögerlich. Wie geht es jetzt weiter?

01.10.2025 UPDATE: 01.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 28 Sekunden
Im ehemaligen „Prinz Karl“ eröffnet Jürgen Barth in den kommenden Wochen sein Augenoptik- und Uhrengeschäft. Für sein Ladengeschäft im Erfapark wurde ihm gekündigt. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Neben Egon Scheuermann, dem VfR-Mannheim-Mäzen, der aus Donebach stammt, gibt es weitere Interessenten für den Erfapark. Das hat Bürgermeister Stefan Grimm am Montag in der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause bekannt gegeben: "Wir sind mit Herrn Scheuermann in Verhandlungen, aber ebenso mit weiteren Interessensbekundern, die ich nicht erwähnen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.