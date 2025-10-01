Hardheim. (jam) Neben Egon Scheuermann, dem VfR-Mannheim-Mäzen, der aus Donebach stammt, gibt es weitere Interessenten für den Erfapark. Das hat Bürgermeister Stefan Grimm am Montag in der ersten Sitzung des Gemeinderats nach der Sommerpause bekannt gegeben: "Wir sind mit Herrn Scheuermann in Verhandlungen, aber ebenso mit weiteren Interessensbekundern, die ich nicht erwähnen

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote