Hardheim. (adb) Beachvolleyball pur und gute Stimmung treffen beim ersten Beachvolleyball-Camp des Neckar-Odenwald-Kreises aufeinander: Auf der Hardheimer Beachvolleyballanlage veranstaltet der TV Hardheim am 30. April und 1. Mai das "1. Erftal-Beachcamp 2023" – ein in jeder Hinsicht außergewöhnliches Wochenende.

Organisiert wird es von den vier begeisterten Handballern und Hobby-Beachvolleyballern Anna Winkler, Janis Erbacher, Niklas Winter und Tim Schneider. Es richtet sich an alle Spieler ab 18 Jahren, die neue Techniken und Taktiken kennenlernen und bereits Bekanntes vertiefen möchten – als fachlich versierte Coaches konnten zwei Bundesligaspieler gewonnen werden. "Ziel ist es, ausschließlich in der klassischen Beachvolleyball-Spielform 2:2 zu spielen", erklären die Verantwortlichen.

Das ansprechende Programm sieht drei Trainingseinheiten am Samstag und Sonntag mit kleinen Matches zum "Warmwerden" vor; um möglichst viel Spielzeit zu ermöglichen, wurde eine Obergrenze von acht Personen pro Trainingsgruppe festgelegt.

Am Sonntagnachmittag findet das große Abschlussturnier statt, das natürlich mit der Siegerehrung schließt. Diese markiert auch den Endpunkt eines exklusiven Wochenendes, das auch ein gemeinsames Barbecue, eine "Nightball-Session" am Samstagabend und das "First Meet-Up" am Freitagabend, 29. April, für alle Teilnehmer umfasst, die zu diesem Zeitpunkt bereits in Hardheim sind.

Nach erfolgreichen Anmeldung erfolgen eine Teilnahmebestätigung und die Aufnahme in eine Whats-App-Gruppe. Die Einschätzung des eigenen Spielniveaus (medium/advanced) ist anzugeben.

Info: Infos und Anmeldungen im Internet unter www.tvhardheim.de oder bei Instagram @erftal_beachcamp.