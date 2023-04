Hardheim. (adb) Klopft der Lions-Club Madonnenland an die Tür, ist die Freude groß – so auch am Freitag, als die Jugendhandballer des TV Hardheim eine Spende von 1000 Euro erhielten.

Wie Projektpate Bernhard Bischof – selbst honoriges Mitglied der großen Handballerfamilie – erklärte, sei das Geld für die Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe gedacht, die auf der 2021 initiierten