Parkplatz am Erfapark wird abgesperrt
Der insolvente Eigentümer des Privatgrundstücks will nicht länger für die Verkehrssicherung haften und sucht immer noch nach einem Käufer.
Hardheim. (jam) Das Unternehmen Schoofs will den großen Parkplatz am Erfapark zeitnah absperren, sodass er für die Allgemeinheit nicht mehr nutzbar ist. Mohamed Younis, der Geschäftsführer des insolventen Unternehmens, bestätigt dies auf Nachfrage der RNZ. "Wir planen in der Tat, das Grundstück einzufrieden, was die Pflicht jedes Grundstückseigentümers ist", teilt er mit.
Diese