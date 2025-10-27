Montag, 27. Oktober 2025

zurück
Plus Hardheim

Parkplatz am Erfapark wird abgesperrt

Der insolvente Eigentümer des Privatgrundstücks will nicht länger für die Verkehrssicherung haften und sucht immer noch nach einem Käufer.

27.10.2025 UPDATE: 27.10.2025 04:00 Uhr 47 Sekunden
Viele Hardheimer und Auswärtige nutzen die Parkplätze am Erfapark, wenn sie in der Erftalgemeinde einkaufen oder etwas erledigen. Doch damit soll bald Schluss sind: Eigentümer Schoofs will das Areal einzäunen – wegen der Verkehrssicherungspflicht. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Das Unternehmen Schoofs will den großen Parkplatz am Erfapark zeitnah absperren, sodass er für die Allgemeinheit nicht mehr nutzbar ist. Mohamed Younis, der Geschäftsführer des insolventen Unternehmens, bestätigt dies auf Nachfrage der RNZ. "Wir planen in der Tat, das Grundstück einzufrieden, was die Pflicht jedes Grundstückseigentümers ist", teilt er mit.

Diese

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Janek Mayer
zuständiger Redakteur für Walldürn
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.