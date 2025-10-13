Montag, 13. Oktober 2025

Plus Hardheim

Mit E-Carsharing die Mobilität der Zukunft anbieten

Gemeinderat beschließt Einstieg ins E-Carsharing-Modell des Unternehmens Deer.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 44 Sekunden
In Höpfingen gibt es bereits seit 2023 Carsharing mit E-Autos der Firma Deer. Hardheim will nun nachziehen. Foto: Janek Mayer

Hardheim. (jam) Die Mobilität der Zukunft soll in Hardheim Einzug halten: Im Gemeinderat stellte Christian Throm, seit Oktober 2023 Mobilitäts- und Klimaschutzkoordinator beim Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, das E-Carsharing-Modell der Firma Deer vor. Mehrere Kommunen im Kreis haben bereits Beschlüsse gefasst – und Hardheim will nun folgen.

"Carsharing ist eine sinnvolle Ergänzung

