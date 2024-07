Nichts bleibt so wie es war. Für Modistin Bernadette Balles kein Grund, zu jammern. Ihr Hut-Atelier „Picappo“ im „Bahnhof 1910“ in Hardheim soll der Erweiterung ihres 60er-Jahre-Cafés weichen, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden. Nicht zuletzt die selbstgebackenen Kuchen und das Ambiente aus den 60er Jahren kommen bei den Besuchern gut an. Foto: Daniela Käflein