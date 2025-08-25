Das Café "Gärtnersmühle" erfindet sich neu
Nach erfolgreichem Umbau trifft im Ort der Begegnung im Herzen Hardheims Tradition auf Moderne.
Hardheim. (adb) Das Café "Gärtnersmühle" ist ein Stück Hardheim: Als Haus qualitätsvoller Backwaren und als geselliger Treffpunkt ist es nicht aus dem Ortsgeschehen wegzudenken – seit seiner Eröffnung im Frühjahr 1997 hat es sich bestens etabliert. Nach 28 Jahren war es jedoch an der Zeit für einen Tapetenwechsel: Nach dreiwöchiger Neugestaltung erstrahlt das Café in neuem Glanz und wurde am
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+