Hardheim. (adb) Der "Badische Hof" ist verkauft – aber was soll mit dem traditionsreichen wie prägnanten Gebäude-Ensemble in Hardheims Ortsmitte geschehen? Bei einem Rundgang mit den neuen Eigentümern Rainer und Nina Maiores erhielt die Rhein-Neckar-Zeitung exklusive Einblicke in die Pläne des Würzburger Ehepaars.

Die beiden haben neben dem Hauptgebäude auch das benachbarte "Haus