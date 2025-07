Hardheim. (jam) Die Klagen aus der Bevölkerung häufen sich: Trotz Tempo 30 ist der Verkehrslärm entlang der B27 in Hardheim für einige Anwohner kaum auszuhalten – was sich in kuriosen Aktionen wie Oliver Pöschkös Protest zeigt.

Doch der "Bierbrunnen"-Wirt ist nicht der Einzige, der sich über den miserablen Zustand der Fahrbahn empört. Eine grundlegende Sanierung ist aus Sicht vieler