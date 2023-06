Hardheim. (jam) Wenn zum Wochenende hin jede Menge Feuerwehrfahrzeuge durch die Erftalgemeinde rollen, liegt das nicht etwa an einem schweren Unglück. Stattdessen bereiten sich Floriansjünger aus dem gesamten Regierungsbezirk Karlsruhe an drei Tagen auf dem Standortübungsplatz Wolferstetten auf einen solchen Ernstfall vor. Rund 300 Führungskräfte – darunter einige mit bis zu 200 Kilometer Anfahrt im Lkw – schlagen am heutigen Freitag ihre Zelte zwischen Hardheim und Külsheim auf. Sie alle wollen sich bis Sonntag, 25. Juni, zum Thema Vegetationsbrandbekämpfung fortbilden. Anlass für die bezirksweite Katastrophenschutzübung "Heißer Norden" ist die Klimakrise, die aufgrund vermehrter Trockenheit das Risiko von Vegetationsbränden erhöht.

Parkverbote für Schlauchleitung

Konkrete Auswirkungen auf die Bewohner Hardheims gibt es wohl erst am Sonntag, 25. Juni, wenn die Übungsteilnehmer für eine Vollübung eine acht Kilometer lange Schlauchleitung von der Erfa in der Ortsmitte bis zum Standortübungsplatz verlegen. Bei der Großübung am Sonntagmorgen, 25. Juni, haben drei Verbände mit jeweils rund 100 Einsatzkräften das Ziel, 1600 Liter Wasser pro Minute über die weite Distanz zu fördern, um einen simulierten Waldbrand zu löschen. "Dazu ist natürlich das lokale Know-how unserer Feuerwehr vor Ort nötig, die deshalb im Vorfeld der Übung rege in die Planungen eingebunden wurde", erklärt Bürgermeister Stefan Grimm der RNZ. "Außerdem stehen unsere Feuerwehrleute während der Großübung parat, wenn trotz akribischer Vorbereitung spontan Probleme gelöst werden müssen." Ihm zufolge entnehmen die Feuerwehrleute das Erfawasser an der Einmündung von der Riedstraße in die B27. Damit die Floriansjünger dabei genug Platz haben, werden in den angrenzenden Straßen Parkverbote verhängt. Zu Einschränkungen im Straßenverkehr könne es zwar kommen, die Bundesstraße sei davon aber nicht betroffen.

Nachdem der Freitag, 23. Juni, für Anreise und erste Besprechungen dient, startet die Katastrophenschutzübung am Samstag, 24. Juni, mit einem Vortrag in der Külsheimer Festhalle. Nach dem Mittagessen – für die Verpflegung der 300 Feuerwehrleute sorgt die Schnell-Einsatz-Gruppe Verpflegung des DRK Walldürn – startet an der Panzerwaschanlage eine Stationsausbildung, für die sich Innenminister ...