Eberbach in den sechziger Jahren aus der Vogelperspektive: Der Scheuerberg ist noch nicht bebaut, das alte Freibad steht noch, das Areal beim Pulverturm ist noch nicht abgeräumt, das Gymnasium am Itterberg ist fertig und kein einziges Auto parkt an der Bundesstraße 37. Foto:Stadtarchiv/ Repro: rho