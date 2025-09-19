Freitag, 19. September 2025

Plus "Haben heißen Herbst vor uns"

Noch kann Mosbach den Haushalt wuppen

In der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause stand der Haushaltszwischenbericht 2025 im Fokus.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Kein Land unter: Mosbachs Haushalt entwickelt sich im laufenden Jahr weitgehend so wie geplant – ein „extrem volatiles“ Element gibt es allerdings. Symbolfoto: Els Wolf-Hebbynckuis

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Die gute Nachricht: Die Haushaltslage in der Großen Kreisstadt ist im Vergleich zu anderen Kommunen aktuell noch relativ entspannt. Die schlechte Nachricht: Das wird nicht mehr allzu lange so bleiben.

Der Haushaltszwischenbericht, den Mosbachs Kämmerin Simone Bansbach-Edelmann am Mittwochabend dem Gemeinderat vorstellte, weist sowohl

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Heiko Schattauer
Redaktionsleiter
zu unseren Autoren  
