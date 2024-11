Buchen. (pm) Seit Beginn des Schuljahrs 2024/25 sind Spender für Menstruationsprodukte an der Helene-Weber-Schule Buchen und dem Burghardt-Gymnasium-Buchen zu finden. Vergangenes Schuljahr entstand die Projektidee zeitgleich bei der Jugendbeteiligung Buchen, dem Politik- und Gesellschaftskurs der Helene-Weber-Schule und der SMV des Burghardt-Gymnasiums.

Die Jugendbeteiligung Buchen führte dann zunächst an beiden Schulen Testwochen durch, um den Bedarf an Periodenprodukten festzustellen und um den verantwortungsvollen Umgang mit den Produkten zu prüfen. An der Helene-Weber-Schule wurde hierzu mit dem Politik- und Gesellschaftskurs zusammengearbeitet, welcher sich als Wahlfach für gesellschaftliche Projekte einsetzt. Am Burghardt-Gymnasium wurde der Testlauf von der Arbeitsgruppe "Jugendbeteiligung" mit Unterstützung der SMV durchgeführt.

Da die Resonanz und das Feedback an den Schulen positiv ausfielen, wurden mit den Geldern der Förderung "JugendBewegt", welche die Jugendbeteiligung Buchen erhalten hat, zwei Spender für die Menstruationsartikel angeschafft, welche dann in je einer Toilette fest installiert wurden.

Gefördert wird das Projekt der Jugendbeteiligung durch das Demokratiezentrum Baden-Württemberg im Rahmen des Programms "JugendBewegt – Politik konkret! lokal. wirksam. vernetzt". Zusätzlich wurden Menstruationsartikel angeschafft und in den Schulen eingelagert. Die fortlaufende Finanzierung ist an der HWS durch private Spenden und am BGB durch die Jugendbeteiligung gesichert.

Die Organisation innerhalb der Schulen erfolgt dann durch die jeweilige SMV. Die Verantwortlichen der Arbeitsgruppe Jugendbeteiligung sind sich sicher, hier wurde ein Projekt geschaffen, welches die Selbstorganisation und den Zusammenhalt der Schülerinnen und Schüler fördert. Außerdem setze dieses Projekt ein Zeichen für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau, und zudem werde auch eine Enttabuisierung des Themas der Menstruation erzeugt.

Die Jugendbeteiligung Buchen erhofft sich durch dieses Projekt zudem eine engere Verzahnung zwischen der jeweiligen SMV der Schulen und der Jugendbeteiligung Buchen.

Die Wahl der Schulen fiel auch stattdessen zu Beginn auf die Helene-Weber-Schule und das Burghardt-Gymnasium, da hier die Zusammenarbeit schon am besten funktioniere bzw. sich hier Vertreter bei der Jugendbeteiligung aktiv einbrächten. Auf jeden Fall, so herrscht Einigkeit, benötigt es für eine Umsetzung solcher Projekte engagierte Jugendliche und die Unterstützung seitens der Schulen, denn nur so kann die Jugendbeteiligung in Buchen weiter bestehen bleiben.

Info: Wer Interesse hat, bei der Jugendbeteiligung mitzumachen und die Zukunft mitzugestalten, kann sich an die beiden Vorsitzenden der Arbeitsgruppe, Julia Kirschenlohr und Olli Linke, per E-Mail an info@jugendbeteiligung-buchen.de wenden.