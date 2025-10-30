Donnerstag, 30. Oktober 2025

zurück
Plus Gundelsheimer Gemeinderat

Hitzige Debatten um das Neubaugebiet "Ob dem Dorf V"

Der Zuhörerraum war prallvoll: Rund 70 Interessierte wollten Präsenz zeigen, damit "alle Gegner erst mal den Kopf einziehen". Entsprechend geladen war die Stimmung.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 18 Sekunden
Da reichten die Stühle im Zuschauerraum nicht aus: Rund 70 Bürgerinnen und Bürger waren zur jüngsten Gemeinderatssitzung in Gundelsheim erschienen. Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Selten war der Gundelsheimer Gemeinderat so gut besucht. Rund 70 Interessierte drängten sich zu Beginn der Oktober-Sitzung im Zuhörerraum, die vorhandenen Stühle reichten bei Weitem nicht aus. Gekommen war der Großteil der Anwesenden wegen des geplanten Neubaugebiets "Ob dem Dorf V" mit insgesamt 47 Bauplätzen in

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.