Hitzige Debatten um das Neubaugebiet "Ob dem Dorf V"
Der Zuhörerraum war prallvoll: Rund 70 Interessierte wollten Präsenz zeigen, damit "alle Gegner erst mal den Kopf einziehen". Entsprechend geladen war die Stimmung.
Von Caspar Oesterreich
Gundelsheim. Selten war der Gundelsheimer Gemeinderat so gut besucht. Rund 70 Interessierte drängten sich zu Beginn der Oktober-Sitzung im Zuhörerraum, die vorhandenen Stühle reichten bei Weitem nicht aus. Gekommen war der Großteil der Anwesenden wegen des geplanten Neubaugebiets "Ob dem Dorf V" mit insgesamt 47 Bauplätzen in