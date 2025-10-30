Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim. Selten war der Gundelsheimer Gemeinderat so gut besucht. Rund 70 Interessierte drängten sich zu Beginn der Oktober-Sitzung im Zuhörerraum, die vorhandenen Stühle reichten bei Weitem nicht aus. Gekommen war der Großteil der Anwesenden wegen des geplanten Neubaugebiets "Ob dem Dorf V" mit insgesamt 47 Bauplätzen in