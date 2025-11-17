Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz verliert Schulbus-Linie 604 ab Januar
Bis zu 100 Schüler des Gymnasiums müssen nun rund eine Stunde länger warten, um wieder nach Neckarzimmern, Gundelsheim, Offenau und Bad Friedrichshall zu kommen.
Von Caspar Oesterreich
Neckarelz/Gundelsheim. Eine Entscheidung des Landratsamts Heilbronn sorgt für Unmut und Besorgnis unter Eltern und Schülern des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG) in Neckarelz. Aufgrund knapper Kassen soll ab Januar 2026 die Busverbindung der Linie 604, die mehr als 100 Schüler aus Neckarzimmern, Gundelsheim, Offenau und Bad Friedrichshall nach dem