Montag, 17. November 2025

zurück
Plus Gundelsheim/Neckarzimmern

Auguste-Pattberg-Gymnasium Neckarelz verliert Schulbus-Linie 604 ab Januar

Bis zu 100 Schüler des Gymnasiums müssen nun rund eine Stunde länger warten, um wieder nach Neckarzimmern, Gundelsheim, Offenau und Bad Friedrichshall zu kommen.

17.11.2025 UPDATE: 17.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Nach Aussage des Landratsamts Heilbronn nutzen die Busse mit Abfahrt am Auguste-Pattberg-Gymnasium um 13.14 Uhr von Montag bis Donnerstag circa 40 bis 50 Schülerinnen und Schüler, an Freitagen sind es wohl mehr als 100. Foto: Sebastian Schuch

Von Caspar Oesterreich

Neckarelz/Gundelsheim. Eine Entscheidung des Landratsamts Heilbronn sorgt für Unmut und Besorgnis unter Eltern und Schülern des Auguste-Pattberg-Gymnasiums (APG) in Neckarelz. Aufgrund knapper Kassen soll ab Januar 2026 die Busverbindung der Linie 604, die mehr als 100 Schüler aus Neckarzimmern, Gundelsheim, Offenau und Bad Friedrichshall nach dem

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Caspar Oesterreich
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.