Von Caspar Oesterreich

Gundelsheim/Neckarzimmern. Die Dimensionen sind ebenso gewaltig wie die Erwartungen an das Leuchtturmprojekt der EnBW. Exakt 104.442 bifaziale Solarmodule produzieren in Gundelsheim seit gut einem Monat Strom. Mit einer Leistung von 58 Megawatt-Peak (MWp) kann die zweitgrößte Freiflächen-Photovoltaikanlage in Baden-Württemberg rund 22.000 Haushalte