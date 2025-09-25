Walker weiht den Solarpark ein
Die Umweltministerin zeigt sich beim Kombiprojekt mit Windrädern und neuartigem Hybrid-Akku.
Von Caspar Oesterreich
Gundelsheim/Neckarzimmern. Die Dimensionen sind ebenso gewaltig wie die Erwartungen an das Leuchtturmprojekt der EnBW. Exakt 104.442 bifaziale Solarmodule produzieren in Gundelsheim seit gut einem Monat Strom. Mit einer Leistung von 58 Megawatt-Peak (MWp) kann die zweitgrößte Freiflächen-Photovoltaikanlage in Baden-Württemberg rund 22.000 Haushalte
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+