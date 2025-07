Höchstberg. (RNZ) So wirklich glücklich waren die Gundelsheimer Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung nicht mit den Entwicklungen rund um das Neubaugebiet "Ob dem Dorf V" in Höchstberg. Kein Wunder, muss die Stadt doch 44 der 47 Bauplätze selbst vermarkten, was die für die Zwischenfinanzierung der Erschließung erforderliche Ausfallbürgschaft der Stadt auf 5,9 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

