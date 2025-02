Hardheim. (jam) Mit sechs Streifenwagen ist die Polizei am Freitagvormittag zur Hardheimer Volksbankfiliale ausgerückt – gemeldet worden war ein Banküberfall. Das befürchtete Szenario entpuppte sich dann aber schnell als harmlos.

Nach Angaben der Polizeipressestelle in Heilbronn ging der Alarm wohl auf einen EDV-Fehler zurück. Die rasche Entwarnung kam jedoch nicht überall zeitnah an.

In den sozialen Medien spekulierten einige, was es mit dem Großaufgebot am Marktplatz auf sich haben könnte.

Die Polizisten waren unterdessen längst wieder abgerückt, nachdem Mitarbeiter der Bank das "Alles in Ordnung" gegeben hatten.