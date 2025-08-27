Ausmaß des Fischsterbens noch unklar
Sauerstoffgehalt auf kritischem Niveau: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks belüften den Gottersdorfer See.
Von Ralf Scherer
Gottersdorf. Als vor zwei Wochen die ersten Hinweise in sozialen Medien kursierten, waren die Anzeichen für eine sich verschärfende Situation am Gottersdorfer See bereits unübersehbar. Am Ufer in der Nähe der Zufahrt zum Freilandmuseum waberte eine dichte grüne Masse an der Oberfläche – durchsetzt von bläulich und braun schimmerndem, übel riechendem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+