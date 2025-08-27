Mittwoch, 27. August 2025

Plus Gotterdorfer See

Ausmaß des Fischsterbens noch unklar

Sauerstoffgehalt auf kritischem Niveau: Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Technischen Hilfswerks belüften den Gottersdorfer See.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 11:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Mitarbeiter des Bauhofs belüfteten am Montag und Dienstag stundenlang den Gottersdofer See. Zum Einsatz kamen Tragkraftspritzen der Feuerwehr, um Wasser aus dem See pumpen und mit Sauerstoff angereichert wieder hinein spritzen zu können. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Gottersdorf. Als vor zwei Wochen die ersten Hinweise in sozialen Medien kursierten, waren die Anzeichen für eine sich verschärfende Situation am Gottersdorfer See bereits unübersehbar. Am Ufer in der Nähe der Zufahrt zum Freilandmuseum waberte eine dichte grüne Masse an der Oberfläche – durchsetzt von bläulich und braun schimmerndem, übel riechendem

Von Ralf Scherer
Ralf Scherer
Redakteur
