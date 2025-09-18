Von Jana Türschel

Götzingen. Was als Nahversorger der Zukunft begann, ist inzwischen nicht mehr nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch Treffpunkt und Symbol einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Der Tante-M-Laden hat sich mittlerweile als feste Größe im Ort etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.

"Das erste Jahr kann durchaus als Erfolgsgeschichte