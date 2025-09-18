Dorfladen "Tante M" hat sich als feste Größe etabliert
Der Laden wurde schnell zum Treffpunkt und Symbol einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Zum Einjährigen gibt es am Samstag ein Fest.
Von Jana Türschel
Götzingen. Was als Nahversorger der Zukunft begann, ist inzwischen nicht mehr nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch Treffpunkt und Symbol einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Der Tante-M-Laden hat sich mittlerweile als feste Größe im Ort etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.
"Das erste Jahr kann durchaus als Erfolgsgeschichte
