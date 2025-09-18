Donnerstag, 18. September 2025

Plus Götzingen

Dorfladen "Tante M" hat sich als feste Größe etabliert

Der Laden wurde schnell zum Treffpunkt und Symbol einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Zum Einjährigen gibt es am Samstag ein Fest.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 30 Sekunden
Der Götzinger Dorfladen wurde vor einem Jahr eröffnet. Die Umsatzerwartungen wurden deutlich übertroffen. Foto: Jana Türschel

Von Jana Türschel

Götzingen. Was als Nahversorger der Zukunft begann, ist inzwischen nicht mehr nur eine Einkaufsmöglichkeit, sondern auch Treffpunkt und Symbol einer funktionierenden Dorfgemeinschaft. Der Tante-M-Laden hat sich mittlerweile als feste Größe im Ort etabliert und erfreut sich großer Beliebtheit.

"Das erste Jahr kann durchaus als Erfolgsgeschichte

