Mittwoch, 27. August 2025

Plus Glokaliserungsstrategie

Fibro-Chef Schröder setzt trotz Trump-Zöllen auf Wachstum in den USA

Das Unternehmen investiert zweistellige Millionen in Haßmersheim. Geschäftsführer Schröder erklärt, wie "Glokalisierung" hilft, trotz Trump-Zöllen Chancen in den USA zu nutzen.

27.08.2025 UPDATE: 27.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 10 Sekunden
Im laufenden Betrieb wird das Haßmersheimer Fibro-Werk modernisiert. Die Mitarbeitenden – wie hier Ralf Renger – sollen dabei mitreden. Ihr Erfahrungsschatz sei „eine wesentliche Säule“, betont Geschäftsführer Steffen Schröder (r.). Foto: Caspar Oesterreich

Von Caspar Oesterreich

Haßmersheim. Ein Investitionsprojekt im zweistelligen Millionenbereich, gleichzeitig große Unsicherheiten durch makroökonomische Verschiebungen auf dem Weltmarkt: Die Herausforderungen, denen Fibro-Geschäftsführer Steffen Schröder in Haßmersheim derzeit gegenübersteht, sind keine kleinen.

Doch mit der 2024 ausgerufenen

