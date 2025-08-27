Fibro-Chef Schröder setzt trotz Trump-Zöllen auf Wachstum in den USA
Das Unternehmen investiert zweistellige Millionen in Haßmersheim. Geschäftsführer Schröder erklärt, wie "Glokalisierung" hilft, trotz Trump-Zöllen Chancen in den USA zu nutzen.
Von Caspar Oesterreich
Haßmersheim. Ein Investitionsprojekt im zweistelligen Millionenbereich, gleichzeitig große Unsicherheiten durch makroökonomische Verschiebungen auf dem Weltmarkt: Die Herausforderungen, denen Fibro-Geschäftsführer Steffen Schröder in Haßmersheim derzeit gegenübersteht, sind keine kleinen.
Doch mit der 2024 ausgerufenen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+