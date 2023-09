Buchen. (rüb) Die Erweiterung des Interkommunalen Gewerbeparks Odenwald (IGO) in nördliche Richtung (hin zu den Stadtwerken) wird wahrscheinlich früher realisiert, als ursprünglich geplant. Sie werde "schon in den nächsten zwei bis drei Jahren kommen müssen", teilte Bürgermeister Roland Burger am Samstag bei der Stadtrundfahrt des Gemeinderats mit. Die Notwendigkeit verdeutlichten Burger und

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote