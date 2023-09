Walldürn. (rjs) Während der Rohbau des vierstöckigen Gebäudes in der Adolf-Kolping-Straße 11 kontinuierlich in die Höhe wächst, will die Hollerbach Bau-GmbH als Investor die zukünftige Nutzung erneut ändern: Statt einer Apotheke soll im Untergeschoss eine Kleintierpraxis einziehen.

Außerdem sind in der unteren Etage unverändert ein Backshop und eine Arztpraxis vorgesehen. Das erste Obergeschoss soll weiterhin Büroflächen, unter anderem für eine Anwaltskanzlei, bieten. Acht Wohnungen statt der ursprünglich geplanten Gewerbeflächen wird es dagegen im zweiten Obergeschoss geben. Weitere acht Wohneinheiten sollen im Dachgeschoss entstehen. Bisher waren auf dieser Etage lediglich fünf Wohnungen vorgesehen.

Ort des Geschehens

Den beantragten Änderungen stimmten die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt in ihrer Sitzung am Dienstag im "Haus der offenen Tür" geschlossen zu. Erschlossen wird das Gebäude von der Südseite aus über ein Treppenhaus und einen Aufzug sowie die Zufahrt zur Tiefgarage im Untergeschoss. Neben 22 Stellplätzen sind dort Keller- und Technikräume vorgesehen. Weitere 38 Stellplätze weist die Planung im Außenbereich auf.