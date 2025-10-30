Bald wieder freie Fahrt durch Gerichtstetten
Die Kanalsanierung am Ortseingang ist nach sechs Wochen wie geplant abgeschlossen. Die L514 wird ab Samstag wieder freigegeben.
Gerichtstetten. (adb/jam) Freie Fahrt herrscht zum Wochenende wieder auf der L514 zwischen Gerichtstetten und Erfeld: Nachdem die Baufirma dieser Tage die Asphaltierung abgeschlossen hat, verrichtet sie derzeit noch ausstehende Restarbeiten. Der Straßenabschnitt an Gerichtstettens Ortseingang von Erfeld kommend war Ende September gesperrt worden, weil Wasser- und Kanalleitungen auf einer rund