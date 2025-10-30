Donnerstag, 30. Oktober 2025

zurück
Plus Gerichtstetten

Bald wieder freie Fahrt durch Gerichtstetten

Die Kanalsanierung am Ortseingang ist nach sechs Wochen wie geplant abgeschlossen. Die L514 wird ab Samstag wieder freigegeben.

30.10.2025 UPDATE: 30.10.2025 04:00 Uhr 29 Sekunden
Noch ist der Zubringer zur A81 ab der Gerichtstetter Ortsdurchfahrt gesperrt. Ab Samstag soll der Verkehr planmäßig wieder rollen. Foto: adb

Gerichtstetten. (adb/jam) Freie Fahrt herrscht zum Wochenende wieder auf der L514 zwischen Gerichtstetten und Erfeld: Nachdem die Baufirma dieser Tage die Asphaltierung abgeschlossen hat, verrichtet sie derzeit noch ausstehende Restarbeiten. Der Straßenabschnitt an Gerichtstettens Ortseingang von Erfeld kommend war Ende September gesperrt worden, weil Wasser- und Kanalleitungen auf einer rund

