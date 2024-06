Von Stephanie Kern

Mosbach/Aglasterhausen. Es ist ungefähr Halbzeit beim Stadtradeln in Mosbach – und wenn man beim Fußball-Bild bleiben will: Da ist jetzt noch alles möglich. Etwas mehr als 43.000 Kilometer hat das Team Mosbach bereits gesammelt, ungefähr die Hälfte von dem, was in bzw. für die Große Kreisstadt im vergangenen Jahr insgesamt "gestadtradelt" wurde.

"Ich finde, es läuft sehr gut, obwohl das Wetter der vergangenen Wochen ja auch nicht gerade zum Radfahren eingeladen hat", berichtet Philipp Parzer, Sportbeauftragter der Stadtverwaltung Mosbach und Chef-Organisator des Mosbacher Stadtradelns. Er selbst versucht auch, wo möglich, mitzumachen und Alltagsfahrten zu ersetzen. Sein Arbeitsweg eignet sich dafür nicht per se, aber dienstliche Fahrten schon. "Heute geht es zum Beispiel zum Ruderclub nach Neckarelz", erzählte Parzer am Donnerstag.

Aktuell treten in Mosbach 345 Radelnde in die Pedale, insgesamt gab es bis Donnerstagfrüh 2242 Fahrten. Das sind zwar ein paar weniger Radler als noch im Vorjahr, dennoch zeigt sich Parzer zufrieden mit der Resonanz: "Ich finde es schön, dass das Stadtradeln keine Eintagsfliege ist, sondern wir unser Niveau immer halten oder leicht steigern können." Eine Fahrt mit Oberbürgermeister Julian Stipp nach Haßmersheim war zuletzt zwar geplant, musste aber wegen des Hochwassers abgesagt werden.

Von den insgesamt 32 Teams in Mosbach liegen aktuell die Dorfradler ganz vorne, 8064 Kilometer haben die 58 Teammitglieder schon gesammelt. Teamchef ist Arthur Neureuther – und der ist wie seine Radelkollegen ganz schön stolz auf den Zwischenstand. "Unser Team bildet sich aus Menschen aus Lohrbach, Reichenbuch und Sattelbach", erzählt Neureuther. Anfangs sei das Team zum Spaß gemeldet worden – inzwischen habe es einen Riesenzulauf. Neben den 58 aktiven Radlern gibt es weitere Angemeldete. Nicht alle tragen ihre Fahrten sofort ein, laut Stadtradel-Regeln darf man seine Kilometer auch online nachtragen. "Einen bunteren Mix als wir Dorfradler kann man eigentlich gar nicht haben", so Neureuther. Das jüngste Teammitglied ist acht Jahre alt, das älteste 73. Manche verlegen ihre Alltagsfahrten vom Auto aufs Rad, andere radeln in der Freizeit, um etwas für die Gesundheit zu tun. Einen Hintergrund gibt es auch noch: Der Splitt auf Teilen der Wanderbahn (wir berichteten) stört auch die Radler der Höhendörfer. "Wir wollten nicht nur reden, sondern durch Taten zeigen, dass es auch hier viele Radler gibt, die gerne auf Asphalt fahren würden", so Neureuther.

Bei der Anzahl der Fahrten liegt Thomas Krämer ganz weit vorne, er fährt auch außerhalb des Stadtradel-Zeitraums im Alltag mit dem Rad: zur Arbeit, zum Sport, einfach überall hin. "Nur beim Großeinkauf am Samstag hole ich das Auto von meinen Eltern." Sein Team – die MPDV Smart Riders – hat bereits 2217 Kilometer gesammelt. "Für mich hat das Radfahren gesundheitliche Vorteile", beschreibt Krämer seine Motivation.

Neben der gesundheitlichen Motivation zählt aber auch der Umweltgedanke: Sieben Tonnen CO2 haben die Radler in Mosbach schon eingespart. Zur Einordnung: Der durchschnittliche Deutsche verbraucht im Jahr etwas mehr als elf Tonnen CO2.

Und während es in Mosbach in den Endspurt geht (man kann übrigens auch jetzt noch anfangen!), bereitet man sich in Aglasterhausen auf den ersten Stadtradel-Sommer vor: Am 16. Juni fällt hier der Startschuss zum ersten Stadtradeln in der Gemeinde. Bis 6. Juli sind die Bürgerinnen und Bürger im Dorf im Kleinen Odenwald dazu aufgerufen, möglichst viele Wege mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln. "Wer Fahrrad fährt, tut nicht nur etwas für den Klimaschutz, sondern auch etwas für die Gesundheit und das Wohlbefinden", so Bürgermeister Stefan Kron.