Seckach/Osterburken-Hemsbach. (dore) Das ging schneller als erwartet: Die Sperrung der L519 zwischen dem Ortsausgang von Seckach (Industriestraße) und der Einmündung nach Hemsbach wurde am gestrigen Nachmittag – und damit einen Tag früher als geplant – aufgehoben. Das bestätigte Volker Henn, Projektleiter des Fachdienstes Straßen beim Landratsamt, am gestrigen Donnerstag auf Nachfrage der RNZ.

Am Donnerstag wurde die technische Abnahme der Baustelle vollzogen, die sich auf rund fünf Kilometer erstreckte. "Unsere Straßenmeisterei hat außerdem die Sperrung abgebaut", sagte Henn. Auch die Verkehrssicherung ist bereits abgeschlossen, sodass die frisch sanierte Straße am Nachmittag wieder für den Verkehr freigegeben werden konnte.

Ort des Geschehens

Einzig der Parkplatz unterhalb des Jugenddorfs Klinge werde noch für ein paar Tage gesperrt sein. In den nächsten Tagen werden noch die Arbeiten für die Fahrbahnmarkierungen folgen. Im ersten Bauabschnitt der Straßensanierung, zwischen der Auffahrt zur B 27 beim IGO in Buchen und Bödigheim, wurden die Fahrbahnmarkierungen in dieser Woche fertiggestellt, wie Henn informierte.