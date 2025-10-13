Montag, 13. Oktober 2025

zurück
Plus Flohmarkt, Fahrrad, Spiel, Tanz

Herbstfest brachte Adelsheim in Bewegung (Fotogalerie)

Das Baulandstädtchen zeigte sich als aktive, lebensfrohe Gemeinschaft.

13.10.2025 UPDATE: 13.10.2025 18:00 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Der SV Adelsheim hatte gleich mehrere Mitmachangebote vorbereitet und brachte damit jede Menge Schwung in die Stadtmitte, so wie hier beim Volleyball (großes Bild). Der traditionelle Flohmarkt war erneut ein echter Publikumsmagnet (rundes Bild). Foto: Kevin Retlich

Adelsheim. (kr) Adelsheim war am Sonntag buchstäblich in Bewegung. Unter dem Motto "Adelsheim bewegt" lockte das Herbstfest des Gewerbevereins zahlreiche Besucher in die Innenstadt und zeigte eindrucksvoll, wie vielseitig Bewegung in Adelsheim gelebt wird. .

Schon am Vormittag herrschte reges Treiben. Der traditionelle Flohmarkt auf dem Rossparkplatz und im Unterschlosshof war erneut

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.