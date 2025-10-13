Adelsheim. (kr) Adelsheim war am Sonntag buchstäblich in Bewegung. Unter dem Motto "Adelsheim bewegt" lockte das Herbstfest des Gewerbevereins zahlreiche Besucher in die Innenstadt und zeigte eindrucksvoll, wie vielseitig Bewegung in Adelsheim gelebt wird. .

Schon am Vormittag herrschte reges Treiben. Der traditionelle Flohmarkt auf dem Rossparkplatz und im Unterschlosshof war erneut