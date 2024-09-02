Dienstag, 09. September 2025

Plus Fliegergruppe Mosbach

Spannende Fliegerfest-Manöver in luftiger Höhe (Fotogalerie)

Bei hochsommerlichen Temperaturen wurde auf dem Flugplatz Schreckhof auf dem Hamberg ein rundum gelungenes Fest gefeiert.

02.09.2024 UPDATE: 02.09.2024 20:00 Uhr 2 Minuten, 53 Sekunden
Auch ein Kampfjet war beim Fliegerfest auf dem Hamberg am Start – allerdings nur im Modellformat. Foto: Christian Hafner

Von Christian Hafner

Mosbach. "Fünf Grad weniger hätten auch gereicht, aber wir sind schon zufrieden mit unserem Fest", zog Christian Schäfer, Pressereferent der Fliegergruppe Mosbach, zufrieden Bilanz.

Und in der Tat: Auch wenn der überragende Besucherzuspruch des Vorjahres nicht ganz erreicht wurde, so erklommen doch wieder zahlreiche Fans des Flugsports den

