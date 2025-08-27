Mittwoch, 27. August 2025

Plus Fischsterben

Bisher rund 520 Kilogramm tote Fische im Gottersdorfer See

Es gibt hohe Verluste bei empfindlichen Arten. Der Sauerstoffgehalt ist wieder über der kritischen Marke.

27.08.2025
Während die Pumpen auch am Mittwoch rund um die Uhr liefen, machten Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks der Ortsgruppe Eberbach mit ihrem Boot Kontrollfahrten auf dem Gottersdorfer See. Foto: Ralf Scherer

Von Ralf Scherer

Gottersdorf. Während die Pumpen des Technischen Hilfswerks inzwischen rund um die Uhr laufen, um die Wasserqualität des Gottersdorfer Sees zu verbessern, lassen sich allmählich die durch Algenwachstum und Sauerstoffmangel verursachten Schäden näher beziffern: Ersten Schätzungen des Angelsportvereins Gottersdorf zufolge wurden bisher ungefähr 520 Kilogramm

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Ralf Scherer
Redakteur
zu unseren Autoren  
