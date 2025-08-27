Von Ralf Scherer

Gottersdorf. Während die Pumpen des Technischen Hilfswerks inzwischen rund um die Uhr laufen, um die Wasserqualität des Gottersdorfer Sees zu verbessern, lassen sich allmählich die durch Algenwachstum und Sauerstoffmangel verursachten Schäden näher beziffern: Ersten Schätzungen des Angelsportvereins Gottersdorf zufolge wurden bisher ungefähr 520 Kilogramm