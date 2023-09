Fahrenbach/Sattelbach. (zg/RNZ) Die Gemeindeverwaltung Fahrenbach weist in Abstimmung mit dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises darauf hin, dass die Landesstraße L525 an diesem Wochenende von Sattelbach (Kreuzung Wanderbahn/Imkerweg) bis zur Abzweigung Trienz wegen Fahrbahnbelagsarbeiten komplett gesperrt ist. In Fahrenbach wird daher auch innerorts das Queren und Befahren der Hauptstraße nicht möglich sein.

Anlieger der Hauptstraße werden gebeten, nach Möglichkeit auf die Nutzung ihrer Fahrzeuge zu verzichten. Alle Verkehrsteilnehmer werden um unbedingte Beachtung der Verkehrszeichen und Durchfahrtsverbote gebeten.

Ort des Geschehens

Die Busse des BRN (Linie 832) Mosbach-Fahrenbach-Trienz-Limbach-Mudau sowie das Ruftaxi werden Fahrenbach am Samstag und Sonntag nicht anfahren. Fahrenbach wird ab Sattelbach über die Muckentaler Straße und die Landesstraße L615 nach Muckental und von dort über Trienz umfahren; ab Trienz gilt wieder der reguläre Linienfahrplan.